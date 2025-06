Nuovo personale per Amiu Puglia | sottoscritti altri 28 contratti a tempo determinato

Amiu Puglia rafforza il suo team con 28 nuovi contratti a tempo determinato, una mossa strategica per potenziare il piano di interventi programmati. Tra gli assunti, 23 operatori J, con scadenza al 31 ottobre 2025, e altri 5 professionisti pronti a contribuire al miglioramento dei servizi. Questa iniziativa dimostra l’impegno dell’azienda nel garantire efficienza e qualità . La crescita continua, sostenendo l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficace alla comunità .

