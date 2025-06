Nuovo Nissan Qashqai e-POWER 2025 | zero emissioni e problemi di ricarica

Nissan rivoluziona il mondo delle auto elettriche con il nuovo Qashqai e Power 2025, che offre zero emissioni e libertà dalla ricarica tradizionale. Grazie alla tecnologia e-POWER, l’esperienza di guida diventa pura e senza complicazioni, trasformando il modo in cui ci muoviamo. Con questa innovazione, Nissan dimostra che il futuro dell’automobile sostenibile è già qui: un connubio perfetto tra innovazione, praticità e rispetto per l’ambiente.

(Adnkronos) – Nissan alza l’asticella dell’elettrificazione con l’introduzione della nuova generazione del sistema e-POWER, disponibile sul Qashqai a partire da settembre 2025. Questa evoluzione della tecnologia ibrida firmata Nissan offre un’esperienza di guida elettrica pura, senza la necessità di ricarica alla presa. Il funzionamento è semplice ma rivoluzionario: il motore benzina agisce esclusivamente da generatore, producendo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

