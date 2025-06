Nuovo calo dei profitti per le imprese nel primo trimestre

Nel primo trimestre, le imprese italiane affrontano un ulteriore calo dei profitti, segnando sette trimestri di flessione consecutiva. Con una quota di profitto stimata al 42,1%, la situazione riflette le sfide di un'economia in evoluzione. Il tasso di investimento delle società non finanziarie si presenta ancora incerto, lasciando prevedere un periodo di attenta analisi e adattamento per il futuro.

Nel primo trimestre di quest'anno le imprese italiane hanno sperimentato una ulteriore caduta della quota di profitto che, seppure di lieve entità , fa seguito a sette trimestri di flessione congiunturale. E' quanto rileva l' Istat precisando che la quota di profitto delle società non finanziarie è stimata al 42,1%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie si è attestato al 22,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo calo dei profitti per le imprese nel primo trimestre

In questa notizia si parla di: trimestre - imprese - primo - calo

Imprese, nel primo trimestre 2025 ci sono più chiusure che aperture: il saldo è di -89 - Nel primo trimestre del 2025, il panorama imprenditoriale ravennate evidenzia un saldo negativo di 89 tra aperture e chiusure.

I dati della Camera di Commercio della Romagna. Imprese, flessione media del 4,4% anche nel primo trimestre dell’anno. Segno più per mobili e confezioni. Vai su Facebook

Assemblea Federvini | 25/6/2025 Sentito riconoscimento per il lavoro svolto da Micaela Pallini ed i migliori auguri di buon lavoro a Giacomo Ponti, neoeletto presidente di @Federvini. Nel primo trimestre 2025, l’export in Sell-Out del vino italiano ha raggi Vai su X

Nuovo calo dei profitti per le imprese nel primo trimestre; Costruzioni e artigianato, fatturato in calo nel primo trimestre per le imprese piacentine; Sempre meno imprese in Piemonte, perse 1.383 in un anno. Il dato peggiore dall’agricoltura.

Nuovo calo dei profitti per le imprese nel primo trimestre - Nel primo trimestre di quest'anno le imprese italiane hanno sperimentato una ulteriore caduta della quota di profitto che, seppure di lieve entità, fa seguito a sette trimestri di flessione congiuntur ... Si legge su msn.com

Costruzioni E-R in calo dello 0,2% nel primo trimestre 2025 - Romagna ha subito un calo del volume d'affari dello 0,2%, con una flessione molto più contenuta di quella deg ... msn.com scrive