Nuovo attaccante Napoli decisione da 40 milioni | la scelta

Il Napoli si prepara a svelare il grande colpo di mercato: un nuovo attaccante da 40 milioni di euro, la decisione finale è ormai presa. Con un calciomercato ricco di novità e trattative in corso, i partenopei puntano a consolidare il successo dello scudetto con acquisti di alto livello. Le prossime ore saranno decisive: il club campione d’Italia sta scrivendo il suo futuro, e questa scelta cambierà le carte in tavola.

Arrivano novità sul futuro attaccante del club campione d’Italia: gli azzurri hanno preso una decisione. Il calciomercato del Napoli è a dir poco stratosferico. Il club partenopeo è attivissimo sul mercato per migliorare ancora di più la rosa che ha conquistato lo scudetto. Tante le trattative in corso: dopo il super colpo De Bruyne, la dirigenza azzurra si appresta a concludere gli affari Lang e Beukema. Nel frattempo ci sono novità sul prossimo acquisto del Napoli per il reparto offensivo. Il club azzurro ha scelto il futuro bomber che andrà a rinforzare la rosa di Antonio Conte: i tifosi attendono l’ufficialità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nuovo attaccante Napoli, decisione da 40 milioni: la scelta

