Nuovi punti luce a Pordenone | Non basta il Comune introduca il vigile del quartiere

Pordenone si illumina non solo di luci, ma anche di sicurezza. Il consigliere Nicola Conficoni (Pd) invita il sindaco Basso a fare un passo avanti e introdurre il vigile di quartiere, una figura capace di prevenire furti e vandalismi, rendendo la città un luogo più sicuro e accogliente per tutti. È ora di passare dalle parole ai fatti e rafforzare il senso di comunità.

"Il sindaco Basso faccia un ulteriore passo avanti introducendo il vigile di quartiere. La sua presenza sul territorio può aiutare a prevenire furti e atti vandalici rendendo Pordenone ancora più sicura”. A dirlo è il consigliere comunale Nicola Conficoni (Pd) in vista del prossimo Consiglio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: vigile - pordenone - quartiere - punti

Nuovi punti luce a Pordenone: Non basta, il Comune introduca il vigile del quartiere; Furto al bocciodromo, il gestore rimette di tasca sua la beneficenza ricevuta per i disabili; Cade dal primo piano dopo una lite con il compagno: salvata dai vigili del fuoco.

Vigili di quartiere, nuova strategia «Seguiremo la mappa del rischio» - La modifica risponde a una strategia: concentrazione sui punti critici, nei quartieri con più difficoltà ... Lo riporta milano.corriere.it

Pesaro, nei quartieri torna il presidio dei vigili: «Sguinzagliati in 23». Previsti anche 9 punti d’ascolto dove fare segnalazioni. Ecco la mappa - MSN - PESARO Arriva il vigile di quartiere o meglio ci saranno dei vigili fra la gente e per la gente sguinzagliati su cinque macro zone della città. Come scrive msn.com