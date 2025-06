Nuovi blackout | Ma con i generatori non succederà più come nel 2024

Dopo i blackout di agosto scorso, molti si chiedono se la situazione possa ripetersi nel 2024. A Monte Argentario, le recenti interruzioni hanno generato apprensione, ma Enel rassicura: grazie a due generatori di emergenza pronti all’uso, questa volta la rete è più sicura. La prevenzione e la rapidità di intervento sono fondamentali per garantire continuità energetica e tranquillità ai cittadini e commercianti.

Memori di quanto accaduto nel mese di agosto dello scorso anno (quando ci furono lunghe interruzioni di energia elettrica causate da sovraccarichi), i blackout registrati nei giorni scorsi a Monte Argentario hanno subito messo in allarme cittadini e commercianti, ma in realtà – spiega Enel – la situazione oggi è diversa e anche nel caso dovessero ripresentarsi certe criticità questa volta ci sono già due generatori di emergenza pronti ad entrare in funzione. In ogni caso i lavori già effettuati di potenziamento e miglioramento delle linee (e rientranti un un progetto molto più ampio che prevede un investimento di 14 milioni di euro nel biennio 2025-2026) secondo Enel garantiscono già "un sistema che, in caso di disservizio, isola il tratto danneggiato ed eroga elettricità da linee di riserva". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi blackout: "Ma con i generatori non succederà più come nel 2024"

In questa notizia si parla di: blackout - generatori - succederà - caso

