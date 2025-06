Nuove luci e tendoni I negozi si rifanno il look

In un quartiere in continua evoluzione, Brunella Baravelli dà nuova vita al suo salone e alle vetrine di Casalecchio con luci suggestive e tendoni moderni. Dopo anni di impegno, spera presto di vedere riconosciuti i contributi per i disagi causati dai cantieri della Nuova Porrettana, avvicinando ancora di più il sogno di una zona trasformata in una grande piazza pedonale. Brunella è pronta a scrivere un nuovo capitolo di rinascita locale.

"Ho rifatto il tendone esterno e rinnovato le luci del salone. Speriamo che, quanto prima, arrivino anche i contributi per i disagi sopportati coi cantieri della Nuova Porrettana. E, una volta interrata anche la ferrovia, tutta la zona sarà una grande piazza". Brunella Baravelli è soddisfatta. Da più di 30 anni gestisce al civico 95 di via Marconi a Casalecchio il salone da parrucchiera Brunella Moda Capelli e il suo è uno dei 12 negozi che hanno beneficiato del contributo di 32mila euro con il progetto ’Luce a Via Marconi Alta’. Realizzati col sostegno del Fondo per il commercio di vicinato che i Comuni di Casalecchio e Zola Predosa, pianificato assieme alle associazioni di categoria (Confcommercio Ascom e Confesercenti) nell’ambito di un progetto più ampio, denominato ’Il piccolo commercio al centro’, gli interventi sono stati presentati a Matteo Ruggeri e Claudio Baccolini, rispettivamente sindaco e assessore al Commercio di Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove luci e tendoni. I negozi si rifanno il look

In questa notizia si parla di: luci - negozi - tendoni - rifanno

Nuove luci e tendoni. I negozi si rifanno il look.

Luci accese nei negozi. In città il turismo vola - la Nazione - In città il turismo vola Dagli alberghi ai ristoranti, dai bar alle gelaterie. Secondo lanazione.it

Luci negozi spente per Regeni a Chiavari - Notizie - Ansa.it - Luci dei negozi spente, musica, poesie e un minuto di silenzio a Chiavari per ricordare l' uccisione di Giulio Regeni nell'anniversario della scomparsa, il 25 gennaio 2016 al Cairo, in Egitto. Lo riporta ansa.it