Nuove chiusure sulla A9 allo svincolo con la Milano-Varese | orari e percorsi alternativi

Se viaggiate tra Milano e Varese, attenzione alle prossime chiusure sulla A9 allo svincolo di Origgio Ovest, previste tra le 21:00 e le 5:00 tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Per evitare disagi, scoprite i percorsi alternativi e pianificate il vostro viaggio in anticipo: la vostra mobilità non può attendere!

Nella notte tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio sono previste alcune chiusure programmate per lavori sulle autostrade A8 e A9. Di seguito i dettagli degli interventi. Orario 21:00 – 5:00 Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Origgio Ovest, in uscita per chi proviene da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

