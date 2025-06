Nuova seconda maglia Milan 2025-2026 la data del lancio ufficiale | VIDEO

L’attesa sta per finire, tifosi rossoneri! AC Milan e PUMA hanno svelato la data ufficiale del lancio della nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026 attraverso un emozionante video promo. Preparatevi a scoprire il design che accompagnerà i nostri colori nel prossimo campionato, con stile e passione in ogni dettaglio. Scoprite di più nella clip ufficiale e preparatevi a vivere un’altra stagione all’insegna del grande Milan!

AC Milan e PUMA hanno annunciato, con un video promo, quando sarà svelata al pubblico la nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026. AC Milan e PUMA hanno annunciato, con un video promozionale, quando sarà svelata al pubblico la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2025-2026. Ecco la clip ufficiale! L'attesa, tifosi rossoneri, sta per finire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuova seconda maglia Milan 2025-2026, la data del lancio ufficiale | VIDEO

