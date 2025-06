Nuova scadenza per mettersi in regola con l’abilitazione alla Meccatronica | c’è tempo fino al 5 luglio

Ottime notizie per le officine di autoriparazione: la scadenza per ottenere l’abilitazione alla sezione Meccatronica è stata prorogata al 5 luglio 2025. Questa novità offre un’opportunità preziosa di mettersi in regola senza fretta, garantendo conformità e sicurezza. Vediamo insieme il significato di questa proroga, chi è già in regola, chi deve ancora regolarizzarsi e quali sono le modalità da seguire per evitare sanzioni o problemi futuri.

