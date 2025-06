nuova inter il momento di osare test fluminense con rischio fulmini

Nel cuore di Charlotte, l’atmosfera si fa electrizzante: un’odissea di fulmini ha rallentato il calcio, ma ora è tempo di concentrarsi sulla sfida tra Inter e Fluminense. Cristian Chivu prepara una strategia vincente, focalizzandosi su ciò che può controllare, mentre il cielo minaccia tempeste che potrebbero diventare protagoniste del match. È il momento di osare, sfidare le avversità e scrivere una nuova pagina di sport.

Nel prepararsi per Inter-Fluminense, Cristian Chivu lavorerà su ciò che può controllare. Non il rebus legato al meteo ballerino, quindi. Un calar di fulmini che a Charlotte ha appena reso un’odissea Benfica-Chelsea, gara il cui triplice fischio è arrivato quasi cinque ore dopo quello d’inizio, con una lunga sospensione nel mezzo. Fulmini e vento forte potrebbero essere tra i protagonisti al Bank of America, lo stesso stadio della sfida tra lusitani e britannici, teatro del confronto odierno. Serviranno, all’occorrenza, nervi ancor più saldi di quelli già richiesti per affrontare una partita sul palcoscenico mondiale, contro un avversario che ha fermato sul pari senza reti il Borussia Dortmund e che magari non abbonda in nomi di grido, ma ha esperienza da vendere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net