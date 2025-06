Nuova corsa serale a Fossacesia | potenziato il servizio di trasporto pubblico estivo

Se amate scoprire Fossacesia anche di sera, questa è la vostra occasione: dal 1° luglio al 31 agosto torna il servizio estivo di trasporto pubblico con una novità entusiasmante. Potenziato per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti, il nuovo servizio offre una corsa serale che rende ancora più facile esplorare le meraviglie di questa splendida località. Un’opportunità da non perdere per vivere Fossacesia in modo ancora più comodo e coinvolgente.

Torna attivo il servizio estivo di trasporto pubblico a Fossacesia con una nuova corsa serale. Il servizio sarà attivo dal 1° luglio e fino al 31 agosto per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti. In collaborazione con la società Di Fonzo, storica concessionaria della linea, e grazie.

