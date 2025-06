Nuova Alfa Romeo Stelvio | il nuovo modello slitta al 2027-2028?

L’attesa per la nuova Alfa Romeo Stelvio si allunga: il debutto, previsto originariamente nel 2025, ora è fissato tra il 2027 e il 2028. Un adeguamento fondamentale della piattaforma STLA Large, che consentirà motorizzazioni ibride, termiche ed elettriche, ha causato questo ritardo. La casa del Biscione conferma così il rinnovamento tanto atteso, promettendo un SUV all’altezza delle sfide future e delle aspettative di appassionati e clienti. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa rivoluzione nel segmento SUV premium.

Ecco le ultime informazioni aggiornate riguardo lo slittamento della nuova generazione dell’ Alfa Romeo Stelvio: Data di lancio e ritardi. Secondo AlVolante, la nuova Stelvio, inizialmente attesa per il 2025, è stata posticipata a metà 2027 a causa del necessario adeguamento della piattaforma STLA Large per ospitare anche motorizzazioni termiche e ibride, oltre a quelle elettriche.. Questo slittamento è stato implicitamente confermato dal CEO Santo Ficili, che ha affermato: “.per i nuovi modelli ci vorrà tempo”, indicando una presentazione “non prima del terzo quadrimestre 2027”.. Il ritardo è dovuto principalmente ai problemi tecnici nell’adattare la STLA Large—originariamente concepita per modelli full?electric—for versioni ibride plug?in e termiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it