Nuoto protagonisti i cussini Marco Angelini e Pamela Crepaldi Doppio argento in acque libere

La 12ª edizione del “Fondo nel Golfo” a Salò ha regalato emozioni intense, attirando appassionati e campioni del mezzofondo natatorio. Tra i protagonisti della giornata, spiccano Marco Angelini e Pamela Crepaldi del Cus Nuoto Ferrara, che hanno conquistato il secondo posto assoluto nelle rispettive categorie sul percorso di 4,5 km in uno degli scenari più affascinanti del Lago di Garda. Una sfida che testimonia la passione e il talento dei nostri nuotatori italiani.

Si è svolta a Salò la 12ª edizione del “ Fondo nel Golfo ”, manifestazione di nuoto in acque libere che richiama ogni anno appassionati e specialisti del mezzofondo natatorio, immersi in uno dei tratti più suggestivi del Lago di Garda. Tra i protagonisti di giornata spiccano Marco Angelini e Pamela Crepaldi, atleti del Cus Nuoto Ferrara, che hanno conquistato il secondo posto assoluto nelle rispettive categorie sul percorso lungo da 4,5 km, dimostrando solidità, tecnica e strategia lungo un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo. Il percorso ha previsto la partenza dal Lungolago Zanardelli, cuore pulsante del centro storico di Salò, per poi costeggiare la splendida Villa Portesina, proseguire in direzione Portese e attraversare il golfo in un suggestivo passaggio tra il promontorio del Carmine e il campanile del Duomo di Salò, con arrivo finale presso la spiaggia Le Rive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto, protagonisti i cussini Marco Angelini e Pamela Crepaldi. Doppio argento in acque libere

Nuoto, protagonisti i cussini Marco Angelini e Pamela Crepaldi. Doppio argento in acque libere

