Nuoto le risposte arrivate dal Settecolli e le carte da medaglia dell’Italia ai Mondiali titolo Enrico

nobile occasione di emergere e lasciare il segno. Il Trofeo Settecolli 2025 si è confermato un palcoscenico fondamentale per il nuoto italiano, dove talento, determinazione e spettacolo si sono incontrati in un crescendo di emozioni, aprendo le porte a un futuro ricco di sfide e successi internazionali.

Il Trofeo Settecolli 2025 ha rappresentato per il nuoto italiano molto più di una semplice tappa di preparazione. Nella splendida cornice del Foro Italico, davanti a un pubblico appassionato e competente, si sono definiti gli ultimi tasselli della squadra che volerà ai Mondiali di Singapore (ancora da comunicare). Per alcuni atleti è stata la conferma di uno stato di forma eccellente, per altri l’occasione per riscattarsi, per altri ancora la prova definitiva per guadagnarsi un posto sull’aereo. A fine meeting, il bilancio è positivo e restituisce alla Nazionale una fisionomia più solida e competitiva in chiave iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it