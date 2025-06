Nunez costa 60 milioni più 6 milioni netti di stipendio senza decreto crescita Corsport

Il mercato calcistico è in fermento e il nome di Darwin Nunez continua a far parlare di sé. Con una valutazione di 60 milioni di euro più un ingaggio netto di 6 milioni senza il decreto crescita, il suo trasferimento al Napoli si allontana, almeno per ora. La trattativa si fa sempre più complessa, lasciando gli appassionati a chiedersi se ci siano ancora margini di manovra per un colpo a sorpresa. Resta da scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Nunez costa 60 milioni più 6 milioni netti senza decreto crescita (Corsport) Darwin Nunez si allontana dal Napoli, almeno così pare. L’uruguaiano del Liverpool costa troppo, rischia di essere un investimento eccessivamente oneroso per il Napoli. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: L’ultimo colloquio diretto è andato in scena a Milano la scorsa settimana, una chiacchierata utile a capire che i parametri non sono ancora diminuiti. Cifre enormi su entrambi i fronti, club e giocatore: poco più di 51 milioni di sterline, cioè 60 milioni di euro, la valutazione del Liverpool, mentre l’ingaggio di Darwin è da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nunez costa 60 milioni più 6 milioni netti di stipendio senza decreto crescita (Corsport)

Mercato Napoli, 48 ore per decidere sull'attaccante: Nunez costa ancora troppo, Lucca freme - I costi per arrivare all'uruguayano in uscita dal Liverpool sono ancora troppo elevati e tra oggi e domani ADL parlerà di Lucca con Pozzo: si attende una svolta ... corrieredellosport.it scrive

Napoli, Nunez costa caro: c'è Lucca sulla torre - Gli inglesi valutano la punta poco più di 50 milioni di sterline e il suo ingaggio in euro sfiora i 6. Come scrive msn.com