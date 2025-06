Numeri mai visti Sondaggi italiani | c’è un partito che sta volando e chi invece si dispera

Il panorama politico italiano si anima di sorprese e variazioni sorprendenti. Secondo l’ultima rilevazione Ipsos, il centrodestra si avvicina alle percentuali delle ultime Elezioni europee del 2024, raggiungendo il 46,5% dei consensi e consolidando il proprio advantage. Mentre alcuni partiti volano alto, altri si trovano in difficoltà. È un momento cruciale, in cui i numeri raccontano una realtà politica in continua evoluzione e fermento.

Il centrodestra torna a crescere nei sondaggi, consolidando il proprio consenso elettorale e sfiorando le percentuali raggiunte alle Elezioni europee del 2024. Secondo l'ultima rilevazione di Ipsos pubblicata dal Corriere della Sera, la coalizione che sostiene il governo Meloni tocca il 46,5% dei consensi, in aumento di tre punti percentuali in un solo mese. Una soglia che supera abbondantemente quella raggiunta alle politiche del 2022, quando fu sufficiente per garantire la maggioranza parlamentare. Leggi anche: Sondaggi, numeri pesanti: Elly Schlein in difficoltà perde terreno A trainare la crescita sono tutti i partiti della maggioranza di governo, con Fratelli d'Italia (28,2%) e Lega (8,8%) in progresso di un punto percentuale ciascuno e Forza Italia (8,4%) in aumento di mezzo punto.

