Nubifragio su Cogne provoca due frane sulla strada regionale | paese isolato

Un nuovo nubifragio a Cogne riporta alla memoria le drammatiche immagini dell’alluvione di un anno fa, lasciando il paese isolato ancora una volta. Due frane sulla strada regionale 47 hanno interrotto la viabilità, mettendo in isolamento questa splendida località del Gran Paradiso. Durante la notte, un’auto rimasta bloccata è stata prontamente recuperata dai soccorritori, che ora lavorano per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza di tutti.

Due frane, a un anno esatto dall' alluvione che aveva isolato il paese per alcune settimane, e Cogne si ritrova nuovamente tagliata fuori dal resto del mondo. Nella notte, a causa di un nubifragio, due grossi smottamenti sono caduti sulla strada regionale 47 che collega la località del Gran Paradiso con il fondo valle, provocando l'interruzione della viabilità. Durante l'evento un' auto è stata bloccata e i passeggeri sono stati recuperati da una operazione congiunta del Soccorso alpino valdostano e dei vigili del fuoco e trasportati nel vicino comune di Aymaville. "Stanno lavorando per rimuovere i detriti.

