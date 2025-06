Nubifragio in Italia frane e un paese isolato | la situazione

Un nubifragio senza precedenti sta sconvolgendo l’Italia, provocando frane, isolamento e emergenze. La notte scorsa, una violenta bomba d’acqua ha inghiottito un’area già messa alla prova dal maltempo, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e strade interrotte. Le immagini mattutine mostrano un paesaggio di devastazione, con una strada regionale coperta da fango, detriti e massi. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Una nuova ondata di maltempo ha creato situazioni critiche in una regione già precedentemente colpita da condizioni meteorologiche avverse. Durante la notte, una forte perturbazione ha scatenato una violenta bomba d'acqua, portando a due frane significative e interrompendo il traffico su una strada regionale fondamentale. Le immagini mattutine evidenziano chiaramente una distesa di fango, detriti e massi che ha ricoperto la carreggiata per diversi metri, rendendo impossibile il passaggio. L'evento rievoca un disastro simile avvenuto l'anno precedente, quando un'inondazione aveva interrotto i collegamenti con il comune per diverse settimane.

