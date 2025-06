Nubifragio in alta Valtellina | evacuate persone a Tola chiusa la strada dello Stelvio

Un violento nubifragio sta imperversando nella Alta Valtellina, provocando evacuazioni e chiusure stradali in tutta la regione. La provincia di Sondrio si trova a dover affrontare una vera emergenza, con il rischio di ulteriori disagi e pericoli per la popolazione locale. La situazione rimane critica e in evoluzione, mentre le autorità monitorano attentamente la zona e lavorano per garantire la sicurezza di tutti.

Sondrio, 30 giugno 2025 – Un forte nubifragio sta colpendo la parte nord della provincia di Sondro. Il maltempo si è concentrato soprattutto nei Comuni limitrofi a Valdisotto, causando problemi e pericoli per la popolazione tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Chiusa la provinciale 27. La Strada Provinciale del Passo dello Stelvio è chiusa in corrispondenza dei Comuni di Tola e Aquilone a causa di frane di lieve entità che hanno interessato il tratto stradale. Alcune persone in difficoltà nel Comune di Tola sono state evacuate con l’elicottero. Il Gos (Gruppi Operazioni Speciali) del Comando di Sondrio e le squadre fluviali sono presenti sul posto per supportare le operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nubifragio in alta Valtellina: evacuate persone a Tola, chiusa la strada dello Stelvio

In questa notizia si parla di: chiusa - strada - nubifragio - tola

Cede la facciata di una palazzina: strada chiusa al traffico pedonale e veicolare - Attimi di paura in via Arigni, dove una parte della facciata di una palazzina è crollata, precipitando sulla strada.

Nubifragio in alta Valtellina: evacuate persone a Tola, chiusa la strada dello Stelvio; Nubifragio nel Sondriese, evacuate persone. Al lavoro vigili del fuoco anche da Bergamo; Maltempo in Sardegna: a Sassari le strade diventano fiumi. Crollano gli alberi, danni alle scuole.

Nubifragio nel Sondriese, evacuate persone. Al lavoro vigili del fuoco anche da Bergamo - Il Gos (Gruppi Operazioni Speciali) del Comando di Sondrio e le squadre fluviali sono presenti sul posto per supportare le operazioni. Segnala ecodibergamo.it

Frane al Colle della Maddalena: strada chiusa e automobilisti bloccati - Sul posto le squadre dell'Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ... Si legge su rainews.it