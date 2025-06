Novemila metri quadri e 1200 postazioni Deloitte inaugura la nuova sede in Fiera | Altre assunzioni entro il 2026

Deloitte apre le porte a un nuovo capitolo di innovazione e crescita in Puglia, con una sede all’avanguardia di 9.000 metri quadri, 1.200 postazioni e un investimento complessivo di oltre 75 milioni di euro. Questo ambizioso progetto non solo rafforza la presenza nel territorio, ma prevede anche nuove assunzioni entro il 2026 e la creazione di un centro specializzato sull’Intelligenza Artificiale, simbolo di un futuro all’insegna della tecnologia e dello sviluppo.

