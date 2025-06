Novate Milanese 9 kg di droga in casa e il catalogo in foto sul telefono che squillava continuamente

Una normale giornata a Novate Milanese si è trasformata in un blitz antidroga, quando un semplice controllo stradale ha portato alla scoperta di quasi nove chili di sostanze stupefacenti tra marijuana, cocaina e hashish. La scena, dominata da sacchi, panetti e un catalogo con il telefono che squillava incessantemente, rivela un sistema di spaccio ben organizzato. Un episodio che evidenzia come anche le routine più ordinarie possano nascondere pericoli inattesi, e che ci invita a riflettere sull’importanza della vigilanza quotidiana.

La droga era nascosta in casa, suddivisa in sacchi, panetti e dosi pronte per lo spaccio. In totale quasi nove chili di sostanze stupefacenti tra marijuana, cocaina e hashish. A far scattare l’arresto, però, è stato un semplice controllo stradale effettuato nel pomeriggio di domenica 29 giugno a Milano. Fermato per un controllo a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

