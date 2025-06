Novara chiuse per un guasto tecnico le piscine del Terdoppio

A Novara, le piscine del Terdoppio restano chiuse a causa di un guasto tecnico che ha coinvolto una delle tubazioni principali nei locali tecnici. Il Comune ha prontamente informato la comunit√†, lavorando per risolvere la situazione nel pi√Ļ breve tempo possibile. La sicurezza e il benessere dei cittadini sono la priorit√†, quindi si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere quando le strutture potranno riaprire in tutta sicurezza.

Chiuse per un guasto tecnico le piscine del Terdoppio. A darne comunicazione √® il Comune di Novara in una nota, in cui si riferisc che a¬†causa di un guasto che si √® verificato nella giornata di ieri, domenica 29 giugno, ad una delle tubazioni¬†principali presenti nei locali tecnici, le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: guasto - novara - chiuse - tecnico

Guasto alla stazione di Novara, treni cancellati sulla Torino-Milano - Problemi alla stazione di Novara stanno causando disagi ai viaggiatori della linea Torino-Milano. A partire dalle 16, si registrano cancellazioni e ritardi significativi a causa di un guasto alla linea elettrica.

Precipita una cabina della funivia del Monte Faito, sale a 4 il bilancio delle vittime; Giornata da dimenticare per i pendolari della Torino-Milano: treni cancellati e maxi ritardi; Giro d'Italia 2024, le strade chiuse tra Novara e Asti per la tappa di oggi 6 maggio.

Sporting chiuso per un guasto: interventi in corso - Un guasto a una tubazione ha imposto la chiusura dell’impianto ... Come scrive lavocedinovara.com

Incidente e guasto tecnico. In tilt le linee ferroviarie tra cancellazioni e ritardi - Il Giorno - Trenord ha consigliato ai passeggeri in viaggio tra Novara e Milano di utilizzare la linea S6, che parte e arriva alla stazione di Novara Fs. Riporta ilgiorno.it