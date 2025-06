Notte verde a Milano | salita in Torre Branca offerta aperitivo degustazione e party in terrazza

notte verde a Milano, un’esperienza indimenticabile tra sapori, musica e panorami mozzafiato. Salita in Torre Branca, offerta di aperitivo e degustazione, e un party esclusivo in terrazza renderanno questa serata unica nel suo genere. Il JustMe si trasforma in un’oasi verde, perfettamente integrata con il Parco Sempione, creando un’atmosfera suggestiva che avvolgerà ogni ospite. Per vivere appieno lo spirito di questa notte magica, preparatevi a lasciarvi conquistare dall’incanto della città...

Un evento esclusivo dove gli ospiti saranno immersi in un’atmosfera unica. Il JustMe si trasforma per l’occasione, con un allestimento tematico in perfetta armonia con il Parco Sempione: luci soffuse, scenografie e dettagli verdi creeranno un’ambientazione suggestiva. Per vivere appieno lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: notte - verde - milano - salita

Venerdì 4 e sabato 5 luglio arriva a Milano la “Notte Verde”: nella terrazza estiva del JustMe, due serate di puro divertimento con aperitivo royal buffet, salita in Torre Branca offerta da @eventimilano_it e DJ set. Vai su X

Immersa nel verde della foresta secolare di Fusine in Valromana, la residenza dove per mezzo secolo vissero l’industriale ed editore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo, Carlo Emanuele Melzi con il suo compagno americano Charles Robert Franklin, per t Vai su Facebook

Notte Verde in Parco Sempione: party con aperitivo e DJ set; Autoerotismo sul tram: “Avevo paura, gli altri passeggeri hanno fatto finta di niente”; White Party con aperitivo e DJ set al JustMe nel Parco Sempione.

Maltempo, notte di temporali su Milano: si teme per il Lambro - In salita invece il fiume Lambro e si attendono i flussi provenienti dalla raccolta di acque piovane nel nord di Milano. Si legge su tg24.sky.it

Piogge intense nella notte a Milano, Lambro supera i due metri - Dalle 3 sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi e il fiume Seveso nel capoluogo è in salita. ansa.it scrive