Notte in Cripta tour del barocco e concerto in piazza Duomo | tre giorni di eventi a Carini

Immergiti in un’esperienza unica a Carini: tre giorni di eventi che uniscono storia, spiritualità e arte, culminando con un affascinante tour della cripta barocca e un concerto in Piazza Duomo. La notte in cripta, alla scoperta di un tesoro di devozione e mistero, apre le porte a un viaggio emozionante tra passato e presente. Venerdì 4 luglio alle 21, inizia questa straordinaria avventura che ti lascerà senza fiato, tra tradizione e meraviglia.

Visita serale alla Chiesa Maria Santissima degli Agonizzanti e alla sua cripta sotterranea, uno scrigno di silenzio e mistero che racconta secoli di devozione popolare. Venerdì 4 luglio, alle ore 21, si aprirà così la tre giorni di eventi, organizzata dall'Arcipretura di Carini, in occasione dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Notte in Cripta”, tour del barocco e concerto in piazza Duomo; Carini svelata, torna il circuito del sacro: si visitano l'oratorio, la chiesa degli Agonizzanti e la catacomba; Carini festeggia il SS. Crocifisso protettore della città: 4 giorni di eventi.

