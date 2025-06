Notte di violenza fuori dalla discoteca Quetzal | pugni spray al peperoncino e lanci di transenne

Una notte di follia e scontri tumultuosi fuori dalla discoteca Quetzal di Cinisi, dove un’orda di giovani ha trasformato una serata di divertimento in un incubo di violenza. Pugni, spray al peperoncino e lanci di transenne sono stati protagonisti di una scena che si ripete troppo spesso nelle nostre città. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza notturna, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla cultura del rispetto e della convivenza.

Come ormai accade sempre più spesso, un’occasione per divertirsi si è trasformata in una serata all’insegna della violenza. È successo sabato sera nella discoteca Quetzal di Cinisi, in contrada San Giovanni, dove circa dieci ragazzi, stando al racconto di altri presenti, hanno aggredito i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - discoteca - quetzal - notte

Notte di violenza in Versilia: ragazza aggredita dal fidanzato, poi una rissa in discoteca - Una notte di violenza in Versilia ha sconvolto Viareggio tra sabato e domenica, con un'aggressione da parte di un fidanzato liberiano che ha provocato ferite a una ragazza italiana, e una rissa in discoteca.

Notte di violenza fuori dalla discoteca Quetzal: pugni, spray al peperoncino e lanci di transenne; Far West all'entrata della discoteca Quetzal: calci, pugni e spray al peperoncino, panico tra i presenti; Cinisi, calci e pugni. La discoteca Quetzal chiude dopo la rissa.

Far West all’entrata della discoteca Quetzal: calci, pugni e spray al peperoncino, panico tra i presenti - Calci, pugni, transenne abbattute: caos all’ingresso della nota discoteca Quetzal di Cinisi, in provincia di Palermo. Secondo blogsicilia.it

Violenza sessuale in discoteca, arrestato gestore - Ansa.it - Violenza sessuale in discoteca, arrestato gestore E' accusato di quattro episodi nei confronti di giovani clienti PERUGIA , 05 ottobre 2022, 17:47 ... Da ansa.it