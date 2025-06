Notte di controlli con l' alcoltest dopo la movida tre sanzioni in città

Una notte intensa di controlli e prevenzione a Modena, dove la Polizia locale ha vigilato sulla sicurezza stradale durante la movida. Con 28 veicoli fermati e tre sanzioni per guida in stato di ebbrezza, si ribadisce l'importanza di rispettare le norme per garantire un divertimento responsabile. La sicurezza di tutti è una priorità : ecco come la città si impegna a tutelare i suoi cittadini.

Sono stati 28 i veicoli controllati e tre le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza accertate dagli agenti della Polizia locale di Modena durante il servizio di controlli mirati antialcol svolto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 giugno, durante il quale sono state rilevate anche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - controlli - sanzioni - alcoltest

Uno dorme sul bus, l'altro molesta un barista, poi dal controllo spunta un coltello a due lame: notte di controlli e denunce - Nella notte di controlli e denunce a Parma, il contrasto all'illegalitĂ si intensifica. Mentre un passeggero dorme sul bus, un altro infastidisce un barista, e un coltello a due lame emerge durante un intervento.

Notte di controlli con l'alcoltest dopo la movida, tre sanzioni in cittĂ ; Controlli con l'alcol test nella notte: tre persone nei guai; Cagliari, notte ad alta tensione: quattro denunce, droga, alcol e sanzioni nei locali della movida.

Notte di controlli a Milano, drastico calo positivi alcoltest con nuovo codice - Adnkronos - Positivo all' alcoltest meno di un automobilista su settanta: è il risultato di un sabato notte di controlli in centro a Milano. Segnala adnkronos.com

Messina, controlli contro le “stragi del sabato sera”: 25 sanzioni e un positivo all’alcol test - Un conducente, infatti, è risultato positivo all’alcol test con conseguente applicazione delle sanzioni previste ... strettoweb.com scrive