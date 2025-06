Notte da incubo in spiaggia | Abbiamo bevuto e fumato poi lui mi ha strappato i vestiti

Una notte di follia sulla spiaggia di Rimini si è trasformata in un incubo per una giovane donna, vittima di un'aggressione che ancora oggi lascia interrogativi irrisolti. Tra drink, fumo e tensione crescente, l'atroce episodio mette in luce la fragile linea tra divertimento e pericolo. La polizia indaga con attenzione, cercando di ricostruire questa drammatica vicenda e portare giustizia. La verità, ormai, deve emergere.

Rimini, 30 giugno 2025 – “Lui voleva fare sesso, mi sono rifiutata e mi ha strappato la maglietta”. È un racconto da incubo quello fatta da una ventenne riminese ai poliziotti. Un racconto tuttora al vaglio degli agenti, che stanno cercando elementi utili per capire cosa sia successo esattamente quella notte sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich. La – presunta – violenza sessual e sarebbe avvenuta una settimana fa, nella notte tra sabato e domenica. Era il weekend della Notte rosa, il lungomare e i locali di Marina centro pullulavano di migliaia di ragazzi. La ventenne, una ragazza problematica, era uscita per fare serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte da incubo in spiaggia: “Abbiamo bevuto e fumato, poi lui mi ha strappato i vestiti”

In questa notizia si parla di: notte - incubo - spiaggia - strappato

Lunetta Gamberini, torna l’incubo del piromane: 7 auto bruciate nella notte - Bologna, 26 maggio 2025 – Un nuovo incubo ha colpito il quartiere di Lunetta Gamberini: sette auto sono andate in fiamme nella notte, risvegliando preoccupazioni tra i residenti.

Notte da incubo in spiaggia: “Abbiamo bevuto e fumato, poi lui mi ha strappato i vestiti”; Surfista aggredito è grave, in Australia torna l'incubo degli squali.

Notte da incubo in spiaggia: “Abbiamo bevuto e fumato, poi lui mi ha strappato i vestiti” - Indagini in corso: iI presunto aggressore filmato dalle telecamere mentre si allontana ... Riporta ilrestodelcarlino.it