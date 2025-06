Notte bianca a Montegrotto Terme

si animeranno con musica dal vivo, spettacoli, negozi aperti e delizie gastronomiche, creando un’atmosfera magica che coinvolgerà grandi e piccini. Non perdere questa occasione unica di vivere Montegrotto Terme come non l'hai mai visto prima: la Notte Bianca ti aspetta per regalarti emozioni indimenticabili!

Sabato 5 luglio 2025, dalle ore 18 all'01, il centro storico di Montegrotto Terme si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la "Notte Bianca", un evento straordinario che unirà tradizione, cultura e intrattenimento in una serata indimenticabile. Le vie del centro cittadino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nella Notte Bianca di Montegrotto Terme, brilla la stella di Radio Padova! Sabato 5 luglio lasciati travolgere dalle sonorità, dai ritmi e dal calore della grande musica! Sul palco di via Aureliana angolo via Plinia, una serata dedicata ai grandi successi italia Vai su Facebook

