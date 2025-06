Notte bianca a Limbiate

palcoscenico di emozioni e divertimento, invitando residenti e visitatori a vivere un’esperienza unica nel cuore della notte. Non perdete questa straordinaria occasione di scoprire le mille sfaccettature di Limbiate sotto le stelle!

Torna l’attesissima Notte bianca che dopo il successo dello scorso anno riaccende la città con un programma ricco di eventi per tutte le età. L'appuntamento con la serata magica e vibrante è a Limbiate, venerdì 4 luglio, dalle 20 a mezzanotte, quando la città si trasformerà in un grande. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notte Bianca 2025: una sinfonia di eventi sotto la luna Venerdì 4 luglio – dalle 20.00 a mezzanotte Dopo il successo dello scorso anno, torna la Notte Bianca di Limbiate con un'esplosione di musica, spettacoli, sport, street food, animazione per tutte le et Vai su Facebook

