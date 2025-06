Nostalgia canaglia: Federico Bernardeschi, sopraffatto dalla voglia di casa, ha già acquistato il biglietto aereo dal Canada e si prepara a tornare in Italia. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2022, il suo ritorno potrebbe essere imminente, portando nuova energia e entusiasmo nel calcio italiano. La scena è pronta a riaccogliere uno dei talenti più amati. Ma quali saranno i dettagli di questa sorprendente ripresa? Restate sintonizzati!

Nostalgia canaglia: Bernardeschi firma in Italia Comprato il biglietto aereo dal Canada"> Bernardeschi, colpito dalla nostalgia, è pronto a tornare in Italia. Il calciatore ha già comprato il biglietto aereo. Federico Bernardeschi si potrebbe nuovamente vedere in Italia. L’ultima apparizione in massima serie risale oramai al 20212022 con la maglia della Juventus. Ma adesso il suo ritorno è molto più di una semplice possibilità. Avrebbe già in tasca un biglietto che dal Canada lo porterebbe in Italia. Dal 2022 infatti, dopo l’esperienza Juve, Bernardeschi è approdato in una squadra oltreoceano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com