Noos | Alberto Angela tra gli scavi di Pompei medicina estetica e AI

Seconda puntata, lunedì 30 giugno, per Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione di Rai Cultura in onda su Rai 1, con la conduzione di Alberto Angela. I temi e gli ospiti della puntata di stasera. In apertura di puntata la copertina sarà dedicata alla medicina estetica e alla chirurgia plastica, sempre più diffusa tra i più giovani, compresi gli adolescenti. A fare chiarezza sui principali rischi sarà il Dottor Emanuele Bartoletti, Direttore del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica e Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica. Accanto a lui, lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati aiuterà il pubblico a comprendere le fragilità emotive che si celano dietro il culto della bellezza e del corpo perfetto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it