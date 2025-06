Noos 2025 di alberto angela | date e numero delle puntate

Scopri tutto sulla nuova stagione di NOOS – L’avventura della conoscenza, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 23 giugno 2025. Condotto da Alberto Angela, questo programma promette un viaggio affascinante tra scoperte scientifiche, incontri con ospiti di rilievo e temi attuali, mantenendo vivo lo spirito di divulgazione che ha fatto innamorare il pubblico di Superquark. Ecco le date e il numero delle puntate di questa entusiasmante terza edizione.

la nuova stagione di NOOS – l’avventura della conoscenza su rai 1. Da lunedì 23 giugno 2025, torna in prima serata su Rai 1 la terza edizione di NOOS – L’avventura della conoscenza. Il programma, condotto da Alberto Angela, si distingue per un approccio di divulgazione scientifica che unisce temi attuali a incontri con ospiti di rilievo. La trasmissione mantiene vivo lo spirito di Superquark, proponendo contenuti accurati e coinvolgenti, pensati per stimolare la curiosità e favorire una comprensione più approfondita del presente attraverso un linguaggio accessibile ma rigoroso. quando va in onda NOOS – l’appuntamento settimanale su rai 1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it