NOOO Talking ad Arcella Bella l’incontro The kids are alright

Nooo Talking, l’appuntamento che va oltre la semplice comunicazione, esplora i nuovi linguaggi e il valore autentico delle parole. Nata dall’innovativa Nooo Agency di Padova, questa serie di incontri stagionali si concentra su temi profondi e rilevanti, come l’importanza della verità e dell’empatia nel mondo digitale. Nell’ultimo appuntamento, ci immergeremo in un discorso che riguarda tutti noi: perché comunicare autenticamente è il vero cambiamento.

Non solo comunicazione, non solo valore economico, non solo followers. NOOO Talking, la serie di incontri dedicati alla comunicazione e ai nuovi linguaggi voluta dall’agenzia di comunicazione padovana Nooo Agency, nel suo ultimo incontro stagionale tocca un argomento importantissimo, autentico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it