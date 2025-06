Nonno con Smartphone | il nuovo singolo degli ALLERTA! per Epic Records Sony Music Italy dal 4 luglio 2025

Pronti a scoprire il nuovo tormentone degli ALLERTA!? Dal 4 luglio 2025, “Nonno con Smartphone” conquista tutte le piattaforme digitali, portando la band rivelazione della scena alternative italiana sotto i riflettori di Epic Records/Sony Music Italy. Con un sound potente e un testo intriso di ironia, questo brano cattura l’essenza del nostro tempo. Un’anticipazione di come la musica possa riflettere e commentare la realtà che viviamo.

Disponibile dal 4 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali, "Nonno con Smartphone" è il nuovo singolo degli ALLERTA!, band rivelazione della scena alternative italiana, pubblicato da Epic RecordsSony Music Italy. Dopo il successo di "Assicurazioni Sanitarie", la band torna con un brano potente e malinconico, capace di raccontare con ironia e profondità il tempo in cui viviamo. "Nonno con Smartphone": un ritratto tagliente dell'era dei social. Con "Nonno con Smartphone", gli ALLERTA! offrono una riflessione amara ma lucida sulla società contemporanea, dove l'apparenza prevale sull'essenza e i rapporti umani si consumano nell'ossessione per i social network.

