Nonato | Inter? Abbiamo guardato tanti video sognare è gratis

Gustavo Nonato, centrocampista del Fluminense, si prepara con entusiasmo alla sfida contro l’Inter di questa sera alle 21 italiane a Charlotte. In un’intervista, Nonato ha condiviso il suo pensiero sullo scontro agli ottavi di finale, sottolineando come la squadra brasiliana sia concentrata sulle proprie strategie, senza lasciarsi distrarre dalle altre contendenti. Un match che promette emozioni e sogni di grande calcio.

Nonato si esprime sulla partita tra Inter e Fluminense, in programma questa sera alle 21 italiane. Il centrocampista si è espresso così sul match valido per gli ottavi di finale. SOGNARE – Gustavo Nonato, centrocampista del Fluminense, ha parlato dal ritiro della squadra brasiliana che oggi sfiderà l’Inter a Charlotte. Ecco cos’ha detto: « Stiamo pensando di più a quello che faremo, indipendentemente dal fatto che le altre squadre brasiliane si qualifichino o meno. Noi abbiamo questa sfida, è una grande responsabilità indossare la maglia del Fluminense. Tutti qui sono pronti a rappresentare questa maglia, tutti sognano proprio come i tifosi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nonato: «Inter? Abbiamo guardato tanti video, sognare è gratis»

In questa notizia si parla di: nonato - inter - sognare - abbiamo

Fluminense, Nonato: "Momento unico per me e il club. Il Mondiale opportunità per metterci in mostra" - Dopo la fase a gironi brillantemente superata, il Fluminense si prepara ad affrontare l'Inter agli ottavi di finale di questo Mondiale per Club. Lo riporta informazione.it

Inter, basta un punto per sognare in grande - MSN - "Stanno lavorando bene, quindi abbiamo fiducia, ma vedremo nei prossimi giorni se riproporli per la partita di domenica", ... msn.com scrive