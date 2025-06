Non vedevo l’ora di comunicarvelo! Vi aspetto da domenica 6 luglio alle 20 | 35 su Rai 1 con una stagione inedita tutta da scoprire di Techeteche Top Ten Pronti? E le sorprese non sono finite qui

Non vedevo l’ora di comunicarvelo: da domenica 6 luglio alle 20:35 su Rai 1, Bianca Guaccero ritorna con una stagione inedita di Techeteche Top Ten, tra sorprese e momenti indimenticabili della televisione italiana. Pronti a rivivere i ricordi più belli e scoprire nuove emozioni? La stagione promette di essere imperdibile: non perdete l’appuntamento!

B ianca Guaccero è pronta a scaldare l’estate televisiva con il suo ritorno su Rai 1. A partire da domenica 6 luglio, alle 20:35, la conduttrice pugliese guiderà il pubblico di Techeteche Top Ten. Si tratta dello spin-off del celebre programma Techetechetè che pesca nell’archivio Rai per riportare in vita momenti indimenticabili della televisione italiana. Bianca Guaccero regina di “Ballando con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X «Una stagione tutta inedita da scoprire», ha detto la conduttrice, annunciando con entusiasmo il suo nuovo impegno professionale in un post su Instagram, dove si mostra radiosa in uno studio colorato, pronta a condurre il pubblico tra classifiche tematiche di canzoni, sketch e personaggi che hanno fatto la storia del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Non vedevo l’ora di comunicarvelo! Vi aspetto da domenica 6 luglio alle 20:35 su Rai 1 con una stagione inedita tutta da scoprire di Techeteche Top Ten. Pronti? (E le sorprese non sono finite qui)»

