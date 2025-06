Non sono riuscito a resistere Alessandro Greco finisce la pubblicità e lui beccato sul fatto

Non sono riuscito a resistere: Alessandro Greco finisce la pubblicità e viene beccato sul fatto. Una scena di spontanea naturalezza ha conquistato il pubblico durante Uno Mattina Estate, lunedì 30 giugno, quando il conduttore si è trovato davanti alle telecamere intento a terminare un dolce o uno spuntino nascosto. La sua sincerità ha reso quel momento irresistibile, dimostrando che anche le star sono semplici e umane. Greco ha...

Una scena di straordinaria spontaneità ha catturato l’attenzione del pubblico nella puntata di Uno Mattina Estate andata in onda lunedì 30 giugno, quando Alessandro Greco è stato colto nel bel mezzo di un irresistibile peccato di gola. Durante il rientro dalla pubblicità, il conduttore si è trovato davanti alle telecamere intento a finire di masticare: “Non ho resistito”, ha detto con disarmante sincerità, ancora con la bocca piena. Greco ha spiegato subito il contesto di quella sua debolezza, rievocando i blocchi precedenti del programma che avevano già messo a dura prova la sua forza di volontà: “Ho rinunciato prima al gelato, non ho mangiato i fichi ma come si fa a resistere qui di fronte a questo cibo degli dei”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it