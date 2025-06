Non si rassegna alla fine della storia tra messaggi e incursioni al lavoro di lei ammonito dal questore di Terni

In un contesto in cui le relazioni si complicano e la legge interviene per tutelare le vittime, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha confermato l’ammonimento alla luce di comportamenti molesti e insistenti. Nonostante le sfide emotive e le tensioni, la giustizia si fa strada per garantire sicurezza e rispetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di molestia, rafforzando il principio che nessuno è sopra la legge.

Il tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato la legittimità dell’ammonimento emesso dalla questura di Terni nei confronti di un uomo accusato di condotte moleste e insistenti nei confronti della sua ex compagna. Il provvedimento era stato adottato dopo la segnalazione della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

