Non risulta un collegamento tra vaccini e morti improvvise dei neonati in Giappone

In un’epoca in cui le informazioni viaggiano veloci, è fondamentale distinguere i fatti dalle bufale. Recenti condivisioni rilanciano un articolo che collega l’eliminazione dei vaccini obbligatori in Giappone a una presunta diminuzione delle morti improvvise nei neonati, alimentando teorie no vax. Ma cosa c’è di vero dietro queste affermazioni? Per chi ha fretta: un’analisi dettagliata chiarirà i punti essenziali e smonterà eventuali falsità.

Diverse condivisioni rilanciano un articolo (archiviato qui ) che “strizza l’occhio” alle credenze No vax del giornalista economico Frank Bergman, già noto per l’attività di disinformazione sui vaccini nel sito Slay News. Il titolo dice già tutto: «Il Giappone elimina i vaccini obbligatori per i bambini e le morti improvvise dei neonati “scompaiono” ». Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta:. Un articolo sostiene che morti improvvise dei neonati in Giappone sarebbero scomparse togliendo l’obbligo ai vaccini pediatrici.. La fonte è una mera citazione del dottor Pierre Kory che distorce la storia delle vaccinazioni pediatriche in Giappone. 🔗 Leggi su Open.online

