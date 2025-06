Non potevo venire a Roma senza rendere omaggio a Papa Francesco Un momento di profonda gratitudine prima della partenza ha scritto la top model

a Papa Francesco e alla città eterna. Tra abiti di alta moda e atmosfere solenni, Naomi Campbell ha dimostrato che anche tra glamour e passerelle si può trovare il momento per la riflessione e la gratitudine, lasciando un segno di autentica devozione nel cuore di Roma.

In una Roma brulicante di pellegrini e turisti, è apparsa anche lei. Icona senza tempo della moda mondiale, Naomi Campbell ha scelto di trasformare un breve soggiorno di lavoro nella Capitale in una parentesi di raccoglimento spirituale. Domenica 29 giugno, giorno dei santi patroni di Roma Pietro e Paolo, la top model britannica ha varcato la soglia della Basilica di Santa Maria Maggiore per una visita carica di significato: rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Lo ha raccontato lei stessa, in alcuni video pubblicato sui social, regalando ai suoi follower un frammento intenso della sua vita privata.

