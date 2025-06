Non invitata fanno schifo Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez l’affondo della super vip

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catturato l’attenzione mondiale tra sfarzo, polemiche e sorprese. In un weekend di celebrazioni da sogno e Venezia blindata, la coppia ha ufficializzato il loro amore, lasciando tutti senza parole. Tra glamour e scandali, si è aperto un capitolo che promette di essere tra i più chiacchierati dell’anno. Ma ciò che ha davvero impressionato è stata una dichiarazione inattesa...

Tra polemiche e sfarzo si è chiusa nel weekend una delle celebrazioni più chiacchierate dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo tre giorni di lusso sfrenato, feste esclusive e una Venezia blindata, il patron di Amazon e la giornalista sono diventati ufficialmente marito e moglie. A far parlare, però, non è stato solo il tripudio di celebrità internazionali o la location mozzafiato, ma anche una pungente dichiarazione arrivata da oltreoceano: un’assente illustre dalle nozze, non ha mancato di far sentire la propria voce lanciando una stoccata diretta agli sposi. L’attrice, durante un evento benefico per la sua fondazione Africa Outreach Project, ha voluto ironizzare – ma non troppo – sull’esclusione dalla lista degli invitati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it