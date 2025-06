Non ci mancano armi Ci mancano soldati

L'eurodeputato ha messo in luce la fragilità dei giovani in generale, maschi e femmine, etero e gay. Ragazzi nelle cui teste colorate alberga un po' di caos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non ci mancano armi. Ci mancano soldati

In questa notizia si parla di: mancano - soldati - armi - femmine

Gli hippika gymnasia erano delle parate militari che si tenevano generalmente nei forti militari romani, dove secondo Arriano i cavalieri romani, indossando armi e armature da parata e spesso delle maschere militari, oltre a degli scudi più leggeri e delle veste Vai su Facebook

Non ci mancano armi. Ci mancano soldati; A Kiev propongono la mobilitazione di massa anche per le donne; I soldati non ci sono, niente esercito comune.

L’Europa si riarma, ma mancano i soldati - Pubblichiamo un estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista di Geopolitica 'Aliseo' che pone il tema della mancanza di soldati in Italia e nei paesi ... Come scrive giornaleadige.it

UCRAINA/ "Il patto Meloni-Macron non può fare nulla, mancano le armi e i costi sono insostenibili" - IlSussidiario.net - Che però l’Europa non può aiutare né con soldati né con armi Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono ... Segnala ilsussidiario.net