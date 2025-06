Non c’è solo un buon profumo nei chiodi di garofano

Non si tratta solo di un semplice profumo nei chiodi di garofano. Questo bocciolo essiccato, chiamato “chiodo”, non è nemmeno un vero garofano, ma proviene dalla pianta Syzygium aromaticum, appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. Originaria delle Filippine e delle Molucche, questa spezia oggi conquista cucine e armadietti terapeutici in tutto il mondo. Ma ciò che rende davvero speciale il clou di questa spezia...

Si chiama chiodo, ma è un bocciolo essiccato, e nemmeno di garofano. La pianta da cui proviene si chiama Syzygium aromaticum, appartiene alla famiglia delle Myrtaceae, la stessa del mirto e dell'eucalipto, ed è originaria delle Filippine e delle Molucche, anche se ormai è diffusa e coltivata in molte località dell'Asia, dell'America tropicale e dell'Africa. Oggi è una spezia da banco, apprezzata in cucina e usata anche a scopo terapeutico, ma ha un passato antico e leggendario in Oriente, dove i chiodi di garofano erano usati come ingrediente di profumi e medicamento già nella Cina di 2200 anni fa.

