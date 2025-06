Non aziona il freno a mano 80enne muore investito dalla sua auto | è accaduto in Abruzzo

Tragedia in Abruzzo: un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito dalla propria auto, che si è improvvisamente sfrenata. La drammatica vicenda, avvenuta questa mattina a Castelli (Teramo), mette in luce i rischi legati alla mancata azione del freno a mano, lasciando un segno profondo sulla comunità. Un incidente che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione anche ai gesti più semplici, per evitare tragedie come questa.

Muore investito dalla sua stessa macchina che si è improvvisamente sfrenata. E' accaduto questa mattina nel conune di Castelli (Teramo). A perdere la vita Giovanni Simonetti di 80 anni. Dopo aver parcheggiato l'auto in un tratto in pendenza, l'anziano è uscito dall'abitacolo senza inserire il freno di stazionamento, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto. L'impatto per l'80enne.

