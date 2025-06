Nodo Osimhen | nessuno paga la clausola pesa l’ingaggio da 193mila a settimana

Il futuro di Osimhen continua a essere al centro delle attenzioni nel calcio internazionale: mentre il Napoli lavora per rinforzare la rosa, il nodo rimane irrisolto sulla clausola rescissoria e il suo ingaggio da 193mila euro a settimana. Una situazione complessa che potrebbe influenzare le decisioni di mercato dei grandi club europei. Scopriamo insieme cosa riserva il destino dell’attaccante nigeriano e quali saranno le prossime mosse.

Nodo Osimhen: nessuno paga la clausola, pesa l'ingaggio da 193mila euro a settimana Mentre il Napoli accelera sul mercato in entrata, resta irrisolta la questione .

