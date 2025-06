Nocera Superiore attivato il servizio navetta per gli anziani

Nocera Superiore si prende cura dei suoi anziani attivando un servizio navetta dedicato, pensato per facilitare chi vive nelle frazioni o in periferia e non guida più. Con un sistema a richiesta, le navette consentiranno agli anziani di raggiungere facilmente il Centro Sociale Polivalente di via Vincenzo Russo, dove potranno partecipare a attività ricreative e sociali. Un passo importante verso una comunità più inclusiva e vicina alle esigenze di tutti.

Navette per gli anziani a Nocera Superiore, per facilitare chi non guida ed è residente nelle frazioni o nella periferia. Il servizio sarà a richiesta e nasce per accompagnare gli anziani al Centro Sociale Polivalente di via Vincenzo Russo, dove potranno partecipare alle attività ricreative. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

