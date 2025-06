Noa Lang atteso a Napoli | pronta la firma ecco quando

Il Napoli si prepara ad accogliere Noa Lang, uno degli obiettivi più ambiti della sessione di mercato. Dopo settimane di trattative, sembra ormai tutto definito: la firma è imminente e il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche. Un acquisto che potrebbe rafforzare notevolmente la rosa partenopea, portando entusiasmo e nuove speranze ai tifosi azzurri. La questione si sblocca: quando sarà ufficiale l’approdo di Lang a Napoli? Restate sintonizzati per scoprire i dettagli!

Noa Lang si avvicina ad essere un giocatore del Napoli. Alla fine sembra essere arrivata una quadra tra il PSV e i partenopei con le cifre ormai praticamente rese note. Il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche Noa Lang arriva al Napoli? Ormai è questione di poco, di giorni. Noa Lang sarà . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: lang - napoli - atteso - pronta

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

? ‘: Ci sono mesi che servono a capire, altri a confermare. Ottobre, per il Napoli, è servito a farsi ascoltare. Dopo settimane di rodaggio e sudore, la squadra comincia a trovare un’identità chiara. E la v Vai su Facebook

Lucca-Napoli, Repubblica svela: Ieri telefonata De Laurentiis-Pozzo. Napoli pronto a chiudere; Clamoroso Osimhen: dovrà presentarsi a Dimaro, pronta la lettera di convocazione della SSC Napoli; Il Mattino conferma: il Napoli ha praticamente chiuso il 3° acquisto estivo.

Lang-Napoli: trattativa chiusa. Sarà a Dimaro, in arrivo anche altri rinforzi - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce il buon esito dell'affare relativo all'arrivo in azzurro di Noa Lang. Segnala msn.com

CDS - Napoli, chiusa la trattativa per Lang, primo colpo in attacco già definito - Secondo quanto anticipato dal Corriere dello Sport, l'attaccante olandese sarebbe ormai prontissimo a vestire l'azzurro e ... napolimagazine.com scrive