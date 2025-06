Noa Lang al Napoli è fatta | fissate le visite mediche ecco quando arriva l' annuncio

L’attesa è finita: Noa Lang sta per diventare ufficialmente un nuovo attaccante del Napoli. Dopo settimane di trattative, tutto è pronto per le visite mediche e l’annuncio tanto atteso dai tifosi partenopei. La firma è imminente, e il colpo estivo si avvicina a compiersi, segnando l’inizio di una nuova entusiasmante avventura. Rimanete sintonizzati: il grande annuncio è alle porte.

L'attesa è giunta al capolinea. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e segnali social, il primo, grande colpo del mercato estivo del Napoli sta per diventare realtà. Noa Lang sarà un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte. L'operazione con il PSV Eindhoven è da considerarsi chiusa in ogni suo dettaglio e la settimana che sta per iniziare sarà quella decisiva per le formalità, la firma e l'annuncio ufficiale che i tifosi aspettano con trepidazione. A confermare la chiusura imminente dell'affare è la redazione di Sky Sport, che ha svelato la tabella di marcia che porterà l' esterno olandese a vestire la maglia azzurra.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

