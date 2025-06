No le temperature roventi non abbandoneranno Bologna E i servizi sanitari restano in allerta

Il caldo torrido non dà tregua a Bologna, dove le temperature elevate continueranno a infuocare le giornate e le notti nei prossimi giorni. L’Ausl ha già dichiarato lo stato di allerta sanitaria, pronti a intervenire in caso di emergenza. È essenziale conoscere come proteggersi e affrontare questa ondata di caldo intenso per tutelare la nostra salute. Perché, in queste condizioni, restare informati può fare la differenza.

La canicola non ci abbandonerà. Le temperature roventi infuocheranno le giornate (e le notti) a Bologna e provincia anche nei primi giorni di luglio, tanto che una nota diramata oggi dall'Ausl avvisa che i servizi sanitari resteranno in allerta anche per la giornata di domani, 1 luglio 2025. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

